विराट के होटल रूम में घुसे फैन्स, गुस्साये कोहली ने फैन्स को लताड़ा, वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli Hotel room Viral Video: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को खेले गये टी20 विश्वकप के 30वें मैच के महज एक दिन सोशल मीडिया पर परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पर्थ के उस होटल के कमरे में नजर आ रहे हैं जिसमें विराट कोहली ठहरे हुए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कोहली के कमरे का वीडियो

इतना ही नहीं ये लोग विराट कोहली के कमरे का वीडियो बनाते हुए उनके सभी पर्सनल सामान की रिकॉर्डिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद विराट कोहली ने इस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन फैन्स को लताड़ा है जिन्होंने जबरन उनके कमरे में घुसकर यह वीडियो बनाने का दुस्साहस किया है.

विराट कोहली ने साफ किया कि वो समझते हैं कि फैन्स के लिये उनके आदर्श खिलाड़ियों के प्रति प्रेम का स्तर अलग सीमा पर होता है लेकिन बिना इजाजत के किसी के निजी जीवन में प्रवेश करना पागलपन है. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और फैन्स से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है.

गुस्साये कोहली ने फैन्स को लताड़ा

विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'मुझे पता है कि फैन्स अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर और उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं और मैंने हमेशा ही इसका सम्मान किया है. लेकिन जो ये वीडियो आई है इसे देखकर मैं काफी परेशान हूं क्योंकि यह मेरी प्राइवेसी के बारे में है. अगर मैं अपने होटल रूम के अंदर प्राइवेसी नहीं हासिल कर सकता तो कहां पर इसकी उम्मीद कर सकता हूं. क्या मैं खुद के लिये कोई पर्सनल स्पेस की उम्मीद भी करूं या नहीं. मैं इस तरह के बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं. इस तरह का फैनेटिसिज्म गलत है. आपसे यही अपील है कि लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें और इसे अपने मनोरंजन का सामान न समझे.'

गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गये मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बिखर गया था और विराट कोहली भी 12 रन बनाकर आउट हो गये थे. इसके चलते भारतीय टीम को आखिरी ओवर के रोमांच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

