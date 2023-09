MS Dhoni ने जब एक युवा खिलाड़ी को बाइक पर दी लिफ्ट, वीडियो हो रहा है वायरल

नई दिल्लीः टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रहे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर हों या उसके बाहर, वह अपनी अदाओं को लेकर चर्चा के केंद्र में रहते हैं. माही अपने फैन्स को भी अक्सर चौंका देते हैं. इस बार फिर ऐसा ही हुआ है. शुक्रवार सुबह से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक अनाम युवा क्रिकेटर को अपनी बाइक पर लिफ्ट देते हुए गंतव्य तक पहुंचाया.

रांची का है ये वायरल वीडियो

दरअसल, धोनी जब भी रांची में होते हैं, वे अक्सर बाइक और कार पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं. वह रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए अक्सर पहुंचते हैं. ताजा वायरल वीडियो में दिख रहा है कि धोनी स्टेडियम में अपना किट पैक कर रहे हैं और एक युवा क्रिकेटर सेल्फी मोड में उनका वीडियो बना रहा है.

लिखा ये शानदार कैप्शन

इसके बाद वह सड़क पर बाइक के पीछे बैठा दिखाई दे रहा है. हालांकि हेलमेट पहने होने के कारण वीडियो में धोनी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यामाहा आरडी 350 बाइक पर पीछे बैठे युवा क्रिकेटर का दावा है कि 'धोनी सर ने लिफ्ट देकर उसका दिन बना दिया.' यह वीडियो ट्विटर पर जमकर शेयर हो रहा है और लोग धोनी की उदारता और सरलता की तारीफ कर रहे हैं. दो महीने पहले भी इंटरनेट पर धोनी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वे अपने सिक्योरिटी गार्ड को बाइक पर बैठा कर अपने फार्म हाउस के गेट तक लिफ्ट देते हुए देखे गए थे.

