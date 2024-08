मुंबई की सड़कों पर Lamborghini लेकर निकले रोहित शर्मा, नंबर प्लेट ने सबको चौंकाया, देखें वीडियो

Rohit Sharma's Lamborghini Special Number Plate: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पांच सप्ताह के ब्रेक के दौरान घर पर अच्छा समय बिता रहे हैं. 37 वर्षीय रोहित को हाल ही में अपने गृहनगर मुंबई में एक स्पेशल नंबर प्लेट (जिसके अंत में 0264 लिखा था) वाली अपनी नीले रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus) चलाते हुए देखा गया.

रोहित का 264 रन वनडे प्रारूप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए यह विशेष उपलब्धि हासिल की थी. वह तीन वनडे दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं. X पर चल रहे एक वीडियो में रोहित को टीम इंडिया की प्रैक्टिस टी-शर्ट पहने हुए अपनी कार चलाते हुए देखा गया.

देखें- वीडियो

Captain Rohit Sharma spotted in his stunning blue Lamborghini Urus in Mumbai! The MR 264 of World Cricket knows how to make an entrance both on and off the field! pic.twitter.com/mOKbQOc8Ii

— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) August 16, 2024