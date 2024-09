Namibia vs United States: यूएसए की अच्छी शुरुआत, क्या नामीबिया जीत पाएगी ये मैच, देखें लेटेस्ट प्रेडिक्शन

Namibia vs United States, who win the match? ICC CWC लीग 2 वनडे टूर्नामेंट के पच्चीसवें मैच में नामीबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. 16 सितंबर यानी आज विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर 1:00 बजे IST यह मुकाबले शुरू हुआ. देखा जाए तो शुरुआती गेम में यूएसए मजबूत है. लेकिन नामीबिया भी अच्छा खेल दिखा रही है. USA ने पहले गेंदबाजी चुनते हुए नामीबिया को बैटिंग के लिए बुलाया. फिर शुरुआती दो झटके दिए, लेकिन खबर लिखे जाने नामीबिया की स्थिति में सुधार हुआ है. 15 ओवर में नामीबिया ने दो विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं.

लेकिन अब सवाल ये कि मैच कौन जीतेगा? नामीबिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक आठ मैचों में चार जीत हासिल की है और अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है. वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने चार मुकाबलों में से केवल दो में ही जीत हासिल की है, जिसके परिणामस्वरूप वह पांचवें स्थान पर है.

नामीबिया की Playing XI

Michael van Lingen, JP Kotze, Jan Frylinck, Gerhard Erasmus (c), Malan Kruger, JJ Smit, Jan Nicol Loftie-Eaton, Jan-Izak de Villiers, Bernard Scholtz, Tangeni Lungameni, Ben Shikongo

USA की Playing XI

Smit Patel, Sushant Modani, Monank Patel (c), Saiteja Mukkamalla, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Harmeet Singh, Jasdeep Singh, Nosthush Kenjige, Juanoy Drysdale, Saurabh Netravalkar

बता दें कि इस पीच पर चेजिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. बाद में चेज करते हुए वीनिंग फीसद 34 प्रतिशत तक ही है. और USA बाद में खेल रही है. वहीं ताजा वीनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो फिलहाल USA का पलड़ा भारी है.

Namibia vs United States: Winning Probabilty

नामीबिया और USA का मैच चल रहा है और ताजा प्रेडिक्शन की बात करें तो फिलहाल इस मैच की वीनिंग प्रोबेबिलिटी कहती है इस मैच को 58 फीसदी तक चांस USA के हैं और नामीबिया के चांस 43 फीसदी तक हैं. ये आंकड़ा हर बॉल के साथ बदलता है. ये फाइनल नहीं है और पहली इनिंग के 17वे ओवर तक की जानकारी है.

