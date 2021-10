T20 World Cup: ट्रोल हो रहे मोहम्मद शमी को मिला दिग्गजों का साथ, राहुल भी सपोर्ट में उतरे

नई दिल्ली: भारतीय टीम को जब से पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त मिली है तब से मोहम्मद शमी को कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके समर्थन में ट्वीट किया है. साथ ही कई अन्य पूर्व क्रिकेटर भी शमी के सपोर्ट में उतरे हैं.

हम सब तुम्हारे साथ- राहुल गांधी

These people are filled with hate because nobody gives them any love. Forgive them.

Mohammad #Shami we are all with you.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान से टीम इंडिया की हार के बाद गेंदबाज़ मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट कर के मोहम्मद शमी का समर्थन करने की बात कही है.

राहुल ने लिखा "मोहम्मद शमी हम सभी तुम्हारे साथ हैं. ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं देता. इन्हें माफ कर दें."

पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे शमी

पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 3.5 ओवर में 43 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया. मोहम्मद शमी को कुल 6 चौके, एक छक्का पड़ा.

सचिन तेंदुलकर ने भी मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी मोहम्मद शमी के समर्थन में ट्वीट किया.

When we support #TeamIndia, we support every person who represents Team India. @MdShami11 is a committed, world-class bowler. He had an off day like any other sportsperson can have.

I stand behind Shami & Team India.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 25, 2021