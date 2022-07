राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को पसंद हैं फ्लॉप खिलाड़ी! अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इस बेस्ट क्रिकेटर को किया बाहर

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. रोहित की शर्मा की अगुवाली इस टीम में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं है. दोनों की सेलेक्टरों ने आराम दिया है.

टीम की घोषणा होने के बाद फैंस चौंक गए क्योंकि धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया है. संजू सैमसन हाल ही में आईपीएल में अच्छा खेल दिखाकर आए हैं और उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी फिफ्टी जड़ी थी. इसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया.

पंत, किशन और कार्तिक से बेहतर प्रदर्शन

टेस्ट और वनडे में रन बरसाने वाले रिषभ पंत टी20 में लंबे समय से फ्लॉप हो रहे हैं. उन्होंने बीती 3 टी20 पारियों में क्रमश: 1, 26 और 1 रन ही बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी करते हुए भी उनका प्रदर्शन खराब रहा था.

पिछली 3 पारियों में मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाजों का प्रदर्शन

दिनेश कार्तिक- 11,12,6

रिषभ पंत- 1, 26, 1

ईशान किशन- 26,3,8

संजू सैमसन- 39,18,77

ईशान किशन, रिषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से सबसे ज्यादा रन बीते 3 टी20 में संजू सैमसन ने बनाए हैं. संजू सैमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम से ड्रॉप कर दिया गया. फैंस कोच राहुल द्रविड़ और चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

2015 में किया था सैमसन डेब्यू

संजू सैमसन ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था. सैमसन ने इसके बाद 7 सालों में केवल 14 टी20 ही खेले. उन पर सेलेक्टरों ने लगातार भरोसा ही नहीं जताया. उन्हें टीम से अंदर बाहर करते रहे. संजू ने एक वनडे भी खेला है जिसमें उन्होंने 46 रन बनाए थे. उन्होंने वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 2021 में किया था.

1 T20 vs ZIM, जुलाई 2015

1 T20 vs SL, जनवरी 2020

2 T20 vs NZ, फरवरी 2020

3 T20 vs AUS, दिसंबर 2020

3 T20 vs SL, जुलाई 2021

2 T20 vs SL, फरवरी 2022

1 T20 vs IRE, जून 2022

