Video: रोहित-विराट ने पूल में एक साथ किया डांस, पाक के खिलाफ जीत का मनाया जश्न

नई दिल्लीः एशिया कप 2023 के मुकाबले में रोहित शर्मा ने लगातार तीन फिफ्टी जड़ी है. नेपाल के बाद पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने अर्धशतक जड़ा. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ स्विमिंग पूल में डांस किया.

होटल में हुआ भव्य स्वागत

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारतीय टीम का होटल में भव्य स्वागत हुआ. मैच के बाद हजारों की संख्या में फैंस टीम इंडिया को स्टेडियम से बाहर निकलते हुए और उन्हें चीयर करने के लिए मौजूद थे. वहीं, होटल के बाहर भी काफी फैंस मौजूद थे. बीसीसीआई ने इसका वीडियो जारी किया है.

बीसीसीआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कैप्शन में लिखा- एक यादगार जीत और उसके बाद आज के श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले से पहले एक रिकवरी सेशन. वीडियो में जीत के बाद जैसे ही राहुल और कोहली होटल में एंट्री करते हैं. वहीं, इस दौरान कोहली केक भी काटते हैं.

इतना ही नहीं भारतीय खिलाड़ी स्विमिंग पूल में मस्ती करती भी दिखती है. कोहली और रवींद्र जडेजा डांस करते हुए दिखते हैं. वहीं, रोहित शर्मा तो स्विमिंग पूल में भांगड़ा करते दिखते हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने स्विमिंग पूल में रिलैक्स किया.

A memorable victory followed by a much-deserved recovery session ahead of today's Super 4s encounter

