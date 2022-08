'गंभीर को भारतीय टीम में कोई पसंद नहीं करता', अफरीदी के दावे पर हंसते दिखे हरभजन तो फैन्स ने लगा दी क्लास

Shahid Afridi Gautam Gambhir Harbhajan Singh: भारत और पाकिस्तान की टीमें आजकल जब मैदान पर एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आती हैं तो दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच काफी भाईचारा नजर आता है. रविवार को जब एशिया कप के 15वें संस्करण में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी तो एक बार फिर से वैसा ही माहौल देखने को मिला. भारतीय टीम ने इस बेहद रोमांचक मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की लेकिन इस हाई टेंशन मुकाबले में कभी हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आये तो वहीं पर बाकी खिलाड़ियों के बीच हंसी मजाक होता नजर आया.

हालांकि यह पहले नहीं होता था, कई मौकों पर जब भारत-पाकिस्तान की टीमें भिड़ती नजर आती थी तो दोनों देशों के खिलाड़ी गुस्से में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आते थे. इन मशहूर विवादों में से एक लड़ाई भारत के गौतम गंभीर और पाकिस्तान के शाहीद अफरीदी की भी रही है जो कि कानपुर में 2007 में खेले गये वनडे मैच के दौरान देखने को मिली थी.

आमतौर पर खिलाड़ी यह कहते नजर आते हैं कि मैदान से लौटने के बाद वहां पर जो कुछ भी हुआ वो उसे भुला चुके हैं, लेकिन इन दोनों के केस में ऐसा नहीं लगता है. पिछले कुछ सालों में गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे से भिड़ते नजर आये हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट की वजह से हो या फिर राजनीतिक कारण से. रविवार को भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था तो समा टीवी और आजतक के संयुक्त प्रसारण के दौरान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय टीम में उन्हें कोई पसंद नही करता है.

अफरीदी ने कहा,'ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भारतीय खिलाड़ियों के साथ लड़ाई चल रही है. हां कई बार गौतम गंभीर के साथ सोशल मीडिया पर बहस जरूर हो जाती है लेकिन मुझे लगता है कि वो उस कैरेक्टर का खिलाड़ी रहा है जिसे भारतीय टीम में ही कोई पसंद नहीं करता है.'

अफरीदी का यह बयान ही फैन्स को उकसाने के लिये काफी था लेकिन प्रसारण में मौजूद हरभजन सिंह यहां पर चुपचाप हंसते नजर आये, जिसको देखकर फैन्स खुद को संभाल नहीं पाये और उन्होंने दिग्गज ऑफ स्पिनर की क्लास लगा दी.

यहां देखें वीडियो:

Really Mr @SAfridiOfficial ?

Grow up man you are public figure.

Indians are always grateful for what #GautamGambhir did for the country. #INDvPAK https://t.co/8AEGoHkQqY

How can @harbhajan_singh laugh on it .Man you have played so much with that guy atleast you should not have laughed on it.#INDvPAK #disappointing https://t.co/LUQa3eg7IO — Aman Kumar Singh (@rajputaman22) August 28, 2022

Afridi saying such things is understandable but sad to see @vikrantgupta73 sir and Harbhajan Singh @harbhajan_singh sir laughing instead of countering — BEYOND THE NEWS (@beyondthenew) August 28, 2022

