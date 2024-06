VIDEO: फैन की बातों से तमतमाए पाक गेंदबाज हारिस रऊफ ने खोया आपा, पत्नी को झटक प्रसंशक से की बदतमीजी

नई दिल्लीः अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का सफर लीग मैचों के साथ समाप्त हो गया है. टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं. पहले टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने टीम में एकता नहीं होने की बात कही. वहीं, अब पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

फैन से झगड़ते नजर आ रहे हैं हारिस रऊफ

वायरल वीडियो में हारिस रऊफ एक फैन से बुरी तरह से झगड़ते नजर आ रहे हैं. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले फैन और हारिस रऊफ के बीच कुछ बातों को लेकर कहासुनी होती है. इसके बाद रऊफ न आव देखते हैं और न ही ताव, वे तुरंत फैन की ओर लड़ाई के लिए लपक पड़ते हैं.

महिला रऊफ को रोकने की करती है पूरी कोशिश

इस दौरान उनके साथ मौजूद एक महिला उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रऊफ रुक नहीं पाते हैं और महिला को झटकते हुए फैन की ओर लपक पड़ते हैं. हालांकि, इस वाकये के दौरान वहां मौजूद लोग दोनों के बीच में आ जाते हैं और दोनों के बीच हाथापाई को रोक लेते हैं. इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, यह वीडियो में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है.

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 18, 2024