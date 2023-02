6,6,6,6,6,6: युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर खास क्लब में शामिल हुए इफ्तिखार अहमद, देखें कैसे लगाये एक ही ओवर में 6 छक्के

Iftikhar Ahmed six sixes video: पाकिस्तान की फ्रैंचाइजी बेस्ड टी20 लीग पीएसएल के 8वें सीजन का आगाज 13 फरवरी से होना है लेकिन उससे पहले एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन क्वेटा में किया गया, इसके तहत बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी का सामना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम से हुआ.

क्वेटा में हुए बम ब्लास्ट के चलते भले ही यह मैच पूरा नहीं हो सका लेकिन क्वेटा के बुगित स्टेडियम में एक दूसरी तरह का धमाका पहले ही हो चुका था. इस मैच में बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो वहीं पर सरफराज अहमद की कप्तानी वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स गेंदबाजी कर रही थी.

वहाब के आखिरी ओवर में इफ्तिखार ने उड़ाई हवाइयां

इस मैच में ग्लैडिएटर्स की टीम के लिये 19वें ओवर तक वहाब रियाज ने शानदार गेंदबाजी की थी और 3 ओवर्स में 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किये थे, लेकिन जब वो पारी का आखिरी ओवर फेंकने आये तो इफ्तिखार अहमद ने उनके एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर न सिर्फ मैच की सूरत बदल दी बल्कि भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के लिये 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने

19वें ओवर तक पेशावर जाल्मी की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन था तो वहीं पर इफ्तिखार अहमद 44 गेंदों में 54 रन बनाकर वहाब रियाज का सामना करने के लिये खड़े थे. जैसे ही पारी का आखिरी ओवर शुरू हुआ इफ्तिखार अहमद ने छक्कों की बारिश कर दी और पाकिस्तान के लिये एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं. इफ्तिखार अहमद के इस धमाके के बाद जहां पेशावर जाल्मी का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 184 हो गया तो वहीं पर इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों में नाबाद 94 रन की पारी खेली.

युवराज सिंह के खास क्लब में हुए शामिल

इसके साथ ही इफ्तिखार अहमद टी20 प्रारूप में यह कारनामा करने वाले छठे खिलाड़ी बन गये हैं. वो युवराज सिंह, रोस व्हिटली, हजरतुल्लाह जजाई, लियो कार्टर, कायरन पोलार्ड के खास क्लब में शामिल हो गये हैं जो इफ्तिखार से पहले क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में यह कारनामा कर चुके हैं.

युवराज सिंह (भारत बनाम इंग्लैंड, टी20 विश्व कप, 2007)

रॉस व्हाइटली (वोरसेस्टरशायर रैपिड बनाम यॉर्कशायर वाइकिंग्स, टी20 ब्लास्ट, 2017)

हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (काबुल ज़वान बनाम बल्ख लीजेंड्स, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, 2018)

लियो कार्टर (कैंटरबरी किंग्स बनाम नॉर्दर्न नाइट्स, सुपर स्मैश लीग, 2020)

कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका, टी20ई सीरीज, 2021)

इफ्तिखार अहमद (क्वेटा ग्लेडियेटर्स बनाम पेशावर जाल्मी, पाकिस्तान सुपर लीग एक्जिबिशन मैच, 2023)

