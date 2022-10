बाबर आजम के लिए अमित मिश्रा ने ऐसा क्या कहा जो भड़क उठे शाहिद अफरीदी

नई दिल्ली: पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए ये टी20 विश्वकप किसी सपने से कम नहीं है. बाबर आजम बल्लेबाजी और कप्तानी में बुरी तरह फेल हो गए.

जिम्बाब्वे से शिकस्त मिलने के बाद से बाबर आजम पूरे पाकिस्तान के निशाने पर हैं. इस बीच उनके बारे में भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिस पर शाहिद अफरीदी भड़क गए.

जानिए अमित मिश्रा ने क्या लिखा था

This too shall pass. Stay strong @babarazam258

— Amit Mishra (@MishiAmit) October 30, 2022