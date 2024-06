T20 World Cup 2024: ट्रैक्टर बेचने वाले पाकिस्तानी फैन ने भारत को क्यों किया सपोर्ट, कहा- इंडिया ने पैसे वसूल करवा दिए

नई दिल्लीः T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप में ट्रैक्टर बेचकर भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए आए पाक क्रिकेट फैन को बाबर आजम की टीम ने झटका दिया था. भारत से हार मिलने के बाद पाकिस्तानी फैन काफी निराश था लेकिन अब उसे सूर्यकुमार यादव ने खुशी दी है.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में पाकिस्तानी फैन ने कहा, 'आपको पता है कि मैं 3000 डॉलर में अपना ट्रैक्टर बेचकर भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए लिए आया था जिसमें हम हारे थे. मैं काफी मायूस था. लेकिन भारतीयों ने मुझे काफी सपोर्ट किया था. मुझे काफी अच्छे-अच्छे संदेश भेजे थे कि मुझे लगा कि मुझे भारत-अमेरिका मैच में भारत को सपोर्ट करना चाहिए.'

#WATCH | New York, USA: "I sold my tractor for $3000 to watch the India vs Pakistan match, in which we lost. I was very disappointed... Surya has won my heart today. Tractor ke paise India ne vasool karva diye," says a Pakistani fan on India's win against US in the T20 World Cup. pic.twitter.com/9wJdoOjpRS

— ANI (@ANI) June 13, 2024