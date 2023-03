WPL 2023: 'चिकनी चमेली' गाने पर जेमिमा रोड्रिगेज ने साथी खिलाड़ियों संग लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

नई दिल्लीः WPL 2023: अब तक महिला प्रीमियर लीग के कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं. टूर्नामेंट में अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने पांच मुकाबले खेल चुकी है. इनमें टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है. उसे चार मैचों में जीत मिली है, तो एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स की टीम WPL के अंक तालिका में दूसरे नंबर पर काबिज है.

वायरल हो रहा डांस का वीडियो

इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जेमिमा रोड्रिगेज अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में उनके साथ राधा यादव और तारा नॉरिस बॉलीवुड के हिट गाने 'चिकनी चमेली' पर डांस करती दिखाई दे रही हैं.

Karaoke and some dancing with the Fam@DelhiCapitals pic.twitter.com/KNHSG6lihF

— Jemimah Rodrigues (@JemiRodrigues) March 15, 2023