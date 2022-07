'लगता है 45 मिनट की बातचीत काम आई', पंत की पारी को लेकर युवराज सिंह ने किया बड़ा खुलासा

Yuvraj Singh Rishabh Pant 45 Minute conversation: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारतीय टीम ने ऋषभ पंत की आतिशी पारी के चलते 2-1 से अपने नाम कर लिया है. मैनचेस्टर में खेले गये सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम एक समय हारती नजर आ रही थी लेकिन ऋषभ पंत ने नाबाद 125 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी. ऋषभ पंत ने इस मैच में कुछ वैसी ही पारी खेली जैसी कि पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह टीम के लिये खेला करते थे.

इस ऐतिहासिक जीत के कुछ देर बाद ही भारतीय टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह ने ऋषभ पंत को बधाई देते हुए एक ऐसा ट्वीट किया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पंत ने 109 गेंदों का सामना कर 16 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 125 रनों की पारी खेली. पंत ने इसके साथ ही वनडे करियर का पहला शतक लगाया और अपने पिछले सबसे बड़े स्कोर 85 को पीछे छोड़ दिया.

युवराज और पंत के बीच हुई थी 45 मिनट की बातचीत

युवराज सिंह ने पंत को बधाई देते हुए जो ट्वीट किया है उसमें ऋषभ पंत के साथ 45 मिनट की अपनी बातचीत का जिक्र किया है, जिसने सोशल मीडिया पर मौजूद फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

युवराज ने लिखा,'लगता है कि 45 मिनट तक बातचीत काम आ गई और कुछ समझ में आया है. बहुत ही शानदार पारी ऋषभ पंत. आप इसी तरह से ही अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं. हार्दिक पांड्या को खेलते देखना शानदार रहा.'

Looks like the 45 minute conversation made sense! Well played @RishabhPant17 that’s how you pace your ininings @hardikpandya7 great to watch #indiavseng

