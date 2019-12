500 के नकली नोट की खबर झूठी, PIB ने जारी की सफाई

नई दिल्ली: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा था. जिसमें कहा जा रहा था कि 500 रुपए के उस नोट को मत स्वीकार करें, जिसमें हरे रंग की पट्टी महात्मा गांधी की फोटो के नजदीक हो, इस तरह के नोट को नकली बताया जा रहा था. सोशल मीडिया के मैसेज में ऐसे नोट को सुरक्षित बताया गया था जिसमें गवर्नर के हस्ताक्षर नोट के बीच मे हों.

PIB इंडिया ने किया झूठ का पर्दाफाश

इंटरनेट पर वायरल हो रही इन खबरों के सामने आने पर पीआईबी ने मामले का संज्ञान लिया. पीआईबी की फैक्ट चेकिंग टीम ने वायरल पोस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरु की. पीआईबी इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर (@PIB_India) हैंडल से ट्विट करके इस अफवाह पर से पर्दा उठा दिया है.

पीआईबी ने अपने ट्वीट में बताया कि वॉट्सऐप पर एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि जिस नोट में हरे रंग की पट्टी गांधी जी की फोटो के नजदीक है, वह नकली है. लेकिन पीआईबी ने अपने ट्विट में साफ तौर पर बताया कि दोनों ही नोट असली हैं.

#PIBFactCheck

Claim: Images and TikTok Videos doing the rounds on #WhatsApp are claiming that ₹ 500 currency notes on which the green strip is closer to #Gandhi Ji are fake.

Reality: Both these notes are acceptable currency.

Conclusion: #FakeNews pic.twitter.com/FCVdfClcrN

— PIB India (@PIB_India) December 18, 2019