झूठा: यहां देखिए, चीन की सच्चाई सामने लाने वाले 4 सबूत

नई दिल्ली: हम आपको इस खास रिपोर्ट के माध्यम से चीन के चार वीडियो दिखाएंगे. इन तस्वीरों से पूरी दुनिया चीन की सच्चाई जान पाएगी. क्योंकि कोरोना संकट के दौरान चीन जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, दरअसल उतना है नहीं.

दुनिया से सच छिपाता है 'झूठा चीन'

कोरोना वायरस चीन में आज भी तबाही मचा रहा है, दूसरे प्रांतों में कोरोना का प्रकोप चल रहा है. आपको ये भी मालूम चलेगा कि चीन कोरोना की हर एक तस्वीर, हर एक डाटा, हर एक जानकारी बाहर नहीं आने देना चाहता है.

चीन का पहला वीडियो- सड़क पर तड़पता कोरोना पीड़ित

Bengbu, चीन

ये वीडियो चीन के Anhui प्रांत के Bengbu शहर का है. तस्वीर 14 अप्रैल की है. वीडियो को जेनिफ़र जेंग ने अपने ट्वीटर हैंडल पर पोस्ट किया है. वीडियो में एक चीनी नागरिक Bengbu शहर की सड़क पर तड़प रहा है. ये व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है. आसपास से कई गाड़ियां भी गुज़र रही हैं. लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है.

जेनिफिर जेंग न्यूयॉर्क में रहती हैं, यू-ट्यूब पर Inconvenient Truths नाम का एक चैनल चलाती हैं और इन दिनों चीन पर उनके कई ख़ुलासे दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

चीन का दूसरा वीडियो- वुहान में 'दोबारा' लॉकडाउन!

Tiansheng Street in #Wuhan Locked Down Again

"It starts all over again. This is Tiansheng Street (in Wuhan). Locked down again. They say there are confirmed cases again. Alas!" Woman says this while shooting this video.

For more: https://t.co/fSwmxEsPYp#CCPVirus #COVID2019 pic.twitter.com/MvFRq27Ghz — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 14, 2020

वुहान, चीन

ये चीन में वुहान का Tiansheng Street है. इसे दोबारा लॉकडाउन किया गया है. यहां कोरोना का एक पॉजिटिव केस फिर से सामने आया है. चीन ने हाल ही में वुहान से लॉकडाउन हटाया था, और दावा किया था कि अब यहां एक भी कोरोना का केस नहीं है. लेकिन इस वीडियो से चीन का झूठ पकड़ा गया है.

चीन का तीसरा वीडियो- हेलोनजियांग प्रांत में लंबी कतार

Listen to her, she is a beauty queen!(Miss World Canada in 2015, but banned from participating in the final contest in #China as she had spoken about the #CCP’s human rights violations.) https://t.co/YcI8MzCO7x — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 15, 2020

People lining up at The First Hospital of #Harbin Medical University in Harbin, #Heilongjiang Province, #China. The man shooting this says there could be 5K-6K people there. Not sure exactly when this video was taken.

For more: https://t.co/fSwmxEsPYp#CCPVirus #COVID2019 pic.twitter.com/e639h7bX1P — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 14, 2020

हरबिन, चीन

ये वीडियो चीन के हेलोनजियांग प्रांत के हरबिन शहर का है. हरबिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले कोरोना अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है. 5 से 6 हज़ार लोग कतारों में लगे हैं. ये सभी अपनी जांच कराने पहुंचे हैं.

हुबेई के बाद हेलोनजियांग प्रांत चीन के लिए नया सिरदर्द बन गया है.. हेलोनजियांग प्रांत चीन में कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका है. यहां कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस स्टेट की पूरी जानकारी भी दुनिया से छिपाता घूम रहा है.

चीन का चौथा वीडियो- मानवाधिकारों का उल्लंघन

इस चौथे वीडियो में आपको एक महिला दिख रही है. ये महिला 2015 में कनाडा से मिस वर्ल्ड चुनी गई थी. नाम है- Anastasia Lin है जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं.

लेकिन, चीन ने इन पर अंतिम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इसलिए प्रतिबंध लगाया था. क्योंकि, इन्होंने चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में खुलकर बात की थीं, हालांकि इसके बाद भी वो मिस वर्ल्ड का ख़िताब जीतने में सफल रही थीं.

इसे भी पढ़ें: कोरोना के माहौल में हो रही थी बेशर्म पूल पार्टी

ये मामला पुराना है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन किस कदर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और कोई ऐसी सच्चाई पसंद नहीं करता, जो उसके ख़िलाफ हो और ड्रैगन का सच दुनिया में उजागर करे.

इसे भी पढ़ें: अमरीकी अर्थव्यस्था सुधारने के लिए ट्रम्प ने बनाई टीम

इसे भी पढ़ें: आखिर कौन बार-बार देश को कोरोना की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है?