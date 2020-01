नेपाल में भारतीय पर्यटकों के साथ दर्दनाक हादसा, गैस लीक से 8 की मौत

काठमांडू: नेपाल के एक रिजॉर्ट में गैस के रिसाव से 8 भारतीय पर्यटकों की दुखद मौत हो गई. इस हादसे के बाद नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में सरगर्मियां बढ़ गई हैं.

पोखरा में हुआ हादसा

ये दुर्घटना नेपाल के पोखरा टूरिस्ट प्लेस पर हुई. नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी पर्यटक सोमवार की रात को मकवानपुर जिले के दमन में एवरेस्ट पैनोरमा रिजॉर्ट में रुके हुए थे. रात में उन्होंने कमरे को गर्म करने के लिए गैस हीटर जलाया था. जिसमें से कॉर्बन मोनो ऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ और सभी भारतीय पर्यटक नींद में ही मौत के आगोश में समा गए. इस हादसे में मारे गए 8 लोग 15 सदस्यों वाली भारतीय पर्यटक टीम का हिस्सा थे. यह सभी लोग केरल से नेपाल के पोखरा घूमने के लिए गए हुए थे.

होटल के प्रबंधक ने बताया कि इन सभी 15 लोगों ने 4 कमरे बुक कराए थे. जिसमें से 8 लोग एक ही कमरे में रुके हुए थे. जिनके साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ. बाकी कमरों में रुके लोग सुरक्षित हैं.

मामले पर विदेश मंत्री की नजर

ये घटना सामने आने के बाद आनन फानन में सभी पर्यटकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां भारतीय दूतावास के अधिकारी भी अपने देश के लोगों का हाल चाल जानने पहुंचे. इस पूरे घटनाक्रम पर विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने भी दुख जाहिर किया है.

उन्होंने ट्विट करके कहा कि 'नेपाल में 8 भारतीय पर्यटकों की मौत त्रासदपूर्ण खबर से दुखी हूं. नेपाल में हमारा दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. दूतावास के अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं और जरूरी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं.'

Deeply distressed by the tragic news of the passing away of 8 Indian tourists in Nepal.Our Embassy @IndiaInNepal hs been closely following the situation.Embassy officials are stationed at the hospital& are providing necessary assistance.Our thoughts are with the bereaved families

