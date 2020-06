बड़ी खबर: पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता

नई दिल्ली: पाकिस्तान की करतूत दुनिया से छिपी नहीं थी. लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो बेहद ही परेशान कर देने वाली है. दरअसल, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में तैनात दो कर्मचारी के लापता होने की खबर है.

पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हो गए हैं. भारतीय उच्चायोग के दोनों कर्मचारी सोमवार की सुबह से लापता हैं. कर्मचारियों के लापता होने के मामले पर भारत ने पाकिस्तान की अथॉरिटी से संपर्क किया है.

BREAKING | Two officials at the Indian High Commission in Pakistan reportedly went missing while they were on official work since today morning. The Indian Mission has taken up the issue with Pakistani authorities.@PriyankaSh25 talks to WION's @sidhant for all the developments pic.twitter.com/cl4hpqKJKK

— WION (@WIONews) June 15, 2020