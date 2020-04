ट्रंप के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो हुए मोदी के मुरीद

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों की पुल बांधी वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने भी मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन में धन्यवाद कहा. इससे पहले बोलसोनारो ने पत्र लिखकर भी मोदी को शुक्रिया कहा था.

Brazil Pres Jair Bolsonaro in his address to the nation thanked PM Modi for helping Brazil with Hydroxychroloquine. He said, "As an outcome of my direct conversation with Indian PM, we'll receive, raw materials to continue our production of Hydroxychloroquine to treat COVID-19". pic.twitter.com/awn3MYuem4

