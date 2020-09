भारतीय वीरों ने चीनी सैनिकों को पीछे ढकेला, तो चीन ने दी ये सफाई

नई दिल्ली: भारतीय सैनिकों ने बेहद फुर्ती से कार्रवाई करते हुए पैंगोंग झील (Pangong Lake) के दूसरे किनारे पर भी फिंगर एरिया की तरह घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया. चुशूल इलाके में चीनी सैनिकों की तैयारियों को भांपकर भारतीय सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात को पहले ही कार्रवाई कर उन्हें पीछे धकेल दिया. अब इस झड़प को लेकर चीन अपनी सफाई पेश कर रहा है.

चीन (China) के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स (Global Times) ने ट्वीट करके चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई सफाई की जानकारी साझा की है. इसमें लिखा गया है कि "ताजा चीन-भारत सीमा पर झड़प? चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीनी सीमा सैनिकों ने हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन किया है और कभी भी रेखा को पार नहीं किया है. दोनों देशों की सीमा सैनिक क्षेत्र के मुद्दों पर संचार में रहे हैं."

Fresh #China- #India border clash? Chinese FM on Monday said Chinese border troops have always strictly observed the Line of Actual Control and have never crossed the line. The border troops of the two countries have been in communication over territory issues. pic.twitter.com/bZIB9lOb3Z

