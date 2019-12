बुढ़ापे में अपनी भद् पिटवाने पर तुले हैं महातिर मोहम्मद !

नई दिल्ली: मलेशिया के 92 साल के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद शायद बुढ़ापे की वजह से सही गलत की पहचान भूलते जा रहे हैं. या फिर अपने देश की राजनीतिक मजबूरियां उन्हें विवादास्पद बयान देने पर मजबूर कर रही हैं.

नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर महातिर ने की टिप्पणी

मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद ने कहा कि ''मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि भारत जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, आज मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन रहा है. अगर हम ये कानून अपने यहां लागू करें तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा. हर जगह अस्थिरता और अराजकता होगी जिससे सभी को जूझना होगा.'' महाथिर मोहम्मद ने कुआलालंपुर समिट 2019 के दौरान यह बयान दिया.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताया कड़ा विरोध

महातिर मोहम्मद की इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ''कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री ने फिर से भारत के आतंरिक मामले पर टिप्पणी की है.

नागरिकता कानून तीन देशों से आए गैर नागरिकों की पहचान के लिए है. यह कानून भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता. ना ही किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक के खिलाफ है. मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान तथ्यहीन है. हम उम्मीद करते हैं कि बिना तथ्य के मलेशिया भारत के किसी भी आतंरिक मामले पर भविष्य में बोलने से बचेगा.''

MEA: According to media reports, Malaysia's PM has yet again remarked on matter that is entirely internal to India. Citizenship Amendment Act provides for citizenship through naturalization to be fast-tracked for non-citizens who are persecuted minorities from three countries. pic.twitter.com/bY29GJ0wX5

