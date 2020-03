अमेरिका और पश्चिमी देशों में कोरोना से मचा कोहराम

नई दिल्ली: चीन से निकलने के बाद कोरोना वायरस ने पश्चिमी देशों में अपना अड्डा बना लिया है. इसके शिकारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आईए आपको बताते हैं अमेरिका और यूरोप का हाल

अमेरिका में एक लाख मौतों की आशंका

अमेरिका में अब तक ढाई हजार लोगों की मौत हो चुकी है. न्यूयार्क और वाशिंगटन जैसे बड़े शहरों में मौत का आंकड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच एक टॉप हेल्थ ऑफिसर ने अमेरिका के लोगों की नींद उड़ा दी है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉ. एंथनी फौसी का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका में लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे. ऐसे में कोरोना वायरस अमेरिका में एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन सकता है.

Dr. Anthony Fauci says U.S. will have “millions of cases” of COVID-19 and more than 100,000 deaths. Fauci, the head of the National Institute of Allergy and Infectious Disease, is the U.S. government’s foremost infectious disease expert. https://t.co/CmG70Di9yx

अब राष्ट्रपति ट्रंप समेत पूरा अमेरिका एक लाख लोगों की मौत की आशंका से डरा हुआ है.

जर्मनी में बढ़ रहा है आंकड़ा

यूरोप के बड़े देश जर्मनी में भी मौत का आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. यहां अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. हालात उस वक्त और भी नाजुक हो गए जब यहां के एक राज्य हेसे के वित्त मंत्री थॉमस शाएफर ने खुदकुशी कर ली.

बताया जा रहा है कि थॉमस शाएफर कोरोना से हुए जर्मनी के आर्थिक नुकसान की भरपाई को लेकर परेशान चल रहे थे.

In Germany, finance minister of the Hesse state Thomas Schäfer has reportedly committed suicide over worries about the handling of the economic crisis in the wake of the COVID-19 pandemic.

Those contemplating suicide should contact their closest Befrienders service. pic.twitter.com/SV3YCHQRlj

— BFM News (@NewsBFM) March 30, 2020