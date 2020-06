इस्लामिक देशों ने आखिर दिखा ही दिया रंग!

नई दिल्ली: लद्दाख सीमा पर चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे भारत की पीछ में इस्लामी देशों ने पीठ पीछे से वार करने की कोशिश की है. मुसलमान देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation) ने बिना किसी वजह से सोमवार को कश्मीर पर आपात बैठक बुला ली. जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया.

The Contact Group reaffirmed the continued support for the people of #Jammu & #Kashmir & called on the UN Secretary General to use his good offices to make #India abide by the UN Security Council's (UNSC) resolutions & engage in dialogue to calm the situation in the region. pic.twitter.com/RyFyz8tK2E

— OIC (@OIC_OCI) June 22, 2020