Mahakumbh stampede: ମହାକୁମ୍ଭ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଁଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା, ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Mahakumbh stampede Update: ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତଠାରୁ ପୃଥକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାଜକୀୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର-ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୬୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ହର୍ଷ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଭିକେ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ବିକେ ସିଂହଙ୍କୁ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଖଡା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ୩୬ ଜଣ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ। ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା।

#WATCH | On Mahakumbh stampede, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "Within some time of the incident, a green corridor was created and injured were rushed to the hospital. Unfortunately, these deaths have happened... On all these issues, questions will be raised. The injured… pic.twitter.com/DmBUavKmNp

— ANI (@ANI) January 29, 2025