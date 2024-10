Cabinet Decision: କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେଲା ସିନ୍ଦୁକ! ଦୁଇଟି ବଡ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ କଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍

Cabinet Decision: ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି PM ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (PM Rashtra Krishi Vikas Yojana) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କୃଷି ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା (Krishonnati Yojana)। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୩୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୧୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଖାଇବା ତେଲ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମିଶନକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଖାଇବା ତେଲର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ୨୦୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ତେଲର ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨୦.୨ ନିୟୁତ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The biggest decision that was taken today in the cabinet meeting relates to increasing farmers' income and ensuring food security to the middle-class people... It has two pillars - 'PM Rashtra Krishi Vikas Yojana' and 'Krishonnati… pic.twitter.com/5x0UIqL72z

— ANI (@ANI) October 3, 2024