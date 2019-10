'ଆମକୁ ନା, ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ହଁ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର ୨୭ ସାଂସଦ । ଧାରା ୩୭୦ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ତାହା ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଏମାନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ।

ବିଦେଶୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଅବିହିତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବାକୁ ଦେଶର ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ବିଦେଶୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ଇୟୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ୍ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସିଂହ ସୁରଜେୱାଲା ।

MPs from Europe are welcome to go on a guided tour of Jammu & #Kashmir while Indian MPs are banned & denied entry.

There is something very wrong with that.https://t.co/rz0jffrMhJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2019