ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ସୋନି ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ପରଲୋକ, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନବୀନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରପାରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ସୋନି ମେହେଟ୍ଟା । ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭେଣେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନି ମେହେଟ୍ଟା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।

I am deeply grieved by the passing away of my brother in law Sonny Mehta ( Husband of my sister Gita Mehta). He was one of the world's best editors and an extremely civilized person. May his soul rest in peace.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 31, 2019