PBKS vs RR: ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Dharamsala: ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜାବ ୧୮୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱି ଜୌସୱାଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେ ୩୬ ବଲ ଖେଳି ୫୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ୮ ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୩୦ ବଲରେ ୫୧ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏହି ଇନିଂସରେ ଦେବଦତ୍ତ ୫ ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରି ନ ଥିଲେ । ସେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଶୂନ୍ୟ ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

ସାମ୍ କରନ ଓ ଜିତେଶ କରିଥିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଟସ୍ ହରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସାମ କରନ ଅପରାଜିତ ୪୯ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ସେ ୩୧ ବଲରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୨୮ ବଲରେ ୪୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେ ୩ ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଶାହାରୁଖ ଖାନ ୨୩ ବଲରେ ୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେ ୪ ଚୌକା ଓ ୨ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ୯ ରନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥବ ଟେଡେ ୧୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ୧୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଶିଖର ଧାୱନ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ । ପ୍ରଭାସୀମନ୍ ସିଂ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

The @rajasthanroyals stay alive in the season courtesy of a remarkable chase#RR clinch a 4-wicket victory in Dharamsala

Scorecard ▶️ https://t.co/3cqivbD81R #TATAIPL | #PBKSvRR pic.twitter.com/rXvH1o0uf1

— IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2023