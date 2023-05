Jobs for Doctors: ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର , ଏଠାରେ ଚାକିରୀ କଲେ ମିଳିବ ମାସକୁ ୨୦ଟି ଛୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା

Jobs for Doctors News In Odia: ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ (Junior doctors ) ଖୁସି ଖବର । ଏହି ମେଡିକାଲରେ ବାହାରିଛି ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି । ଏ-ଠାରେ ଚାକିରି କଲେ ମାସକୁ ୨୦ ଦିନ(20 days off a month) ଛୁଟି ସହ ପ୍ରତି ମାସରେ (1,33,73,776.00 Indian Rupee per year salary and 20 days off in a month) କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ । ଏହାସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ସହ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ୟାକେସନରେ ପଠାଯିବା ସହ ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।