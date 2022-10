Mumbai: ସିଟ ପାଇଁ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରି ବସିଲେ ମହିଳା

Fight for Seat: ସାମାନ୍ୟ ସିଟ ପାଇଁ କିଛି ମହିଳା ଯେଉଁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଜୀବନ ରେଖା କୁହା ଯାଉଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସିଟ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେକ ମହିଳା। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସିଟ ଲାଗି ମୁହାମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଛେଇ ନାହାଁନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ। ଠାଣେ-ପାନଭେଲ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ମହିଳା ବଗିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ (Viral Video) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ (Female Passenger) ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ଚୁଟି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ସହିତ ସେ ଏହି ବିବାଦ କାରଣରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Fight between two female passengers over a seat in #Local #TRAIN .

The woman police constable who went to the rescue got hurt.

Both women filed a case against each other at Vashi Railway Police Station.@Central_Railway #Mumbai pic.twitter.com/nFOKv7bOWv

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 6, 2022