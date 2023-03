Priyanka Chahar Choudhary news: प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने की शादी? वीडियो हो रहा वायरल

Priyanka Chahar Choudhary and Ankit Gupta marriage news: 'उडारियां' से लेकर 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) तक, प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने अपनी केमिस्ट्री से लाखों लोगों के दिलों को जीता है. हालांकि इन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को (Priyanka Chahar Choudhary and Ankit Gupta relationship news) स्वीकार नहीं किया लेकिन इनके बीच के प्यार से हर कोई वाकिफ़ है.

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की फैन फॉलोइंग लाखों में है, जो उन्हें जिंदगी भर साथ देखना चाहते हैं. प्रियंका और अंकित को प्यार से 'प्रियंकित' भी कहा जाता है और उनके चाहने वाले उन्हें शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते हैं (Priyanka Chahar Choudhary and Ankit Gupta marriage news).

इस दौरान एक वीडिओ वारयल हो रहा है जिसे देख कर लगता है कि उन फैंस का सपना आखिरकार सच हो गया है. हालांकि यह सच नहीं है क्योंकी ऐसा कुछ भी नहीं है.

बता दें कि प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने एक संगीत वीडियो में एक जोड़े की भूमिका निभाई है और उसमें शादी की है लेकिन असल जिंदगी में नहीं. उनकी म्यूजिक वीडियो 'कुछ इतनी हसीन' लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इस दौरान लोग दोनों को इस तरह साथ देखकर बेहद खुश हैं. ऐसे में कुछ लोग उन्हें शादी करने के लिए कह रहे हैं.

अंकित और प्रियंका ने जब साथ में 'उड़ारियां' शो किया था, तब खबरें थीं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं (Priyanka Chahar Choudhary and Ankit Gupta relationship news) और इसी के चलते अंकित और प्रियंका ने 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) में बतौर कपल एंट्री की थी.

'बिग बॉस 16' के घर में प्रियंका और अंकित ने एक-दूसरे का खूब साथ दिया था और उनकी गहरी बॉन्डिंग उनके प्यार की तरफ इशारा कर रही थी. हालांकि दोनों ने एक-दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही बताया.

