Haryana Election Result 2024: हरियाणा में कांग्रेस ने पहली जीत दर्ज की, आफताब अहमद ने नूह में इनेलो के ताहिर हुसैन को हराया

Haryana Election Result 2024: हरियाणा में कांग्रेस ने मंगलवार को पहली जीत दर्ज की. चुनाव आयोग ने नूंह सीट के पहले नतीजे घोषित किए. यहां आफताब अहमद ने इनेलो के ताहिर हुसैन को 46,963 वोटों के बड़े अंतर से हराया. अहमद को 91,833 वोट मिले, जबकि ताहिर हुसैन 44,870 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे. भाजपा के संजय सिंह 15,902 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे.

नूह से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार आफताब अहमद ने कहा, "मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं. यह फिर से साबित हो गया है कि भाजपा के 10 साल के शासन, उनकी विभाजनकारी राजनीति के कारण लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और पार्टी में विश्वास दिखाया है...हम अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे..."

#WATCH | Nuh, Haryana: Congress's winning candidate from Nuh Aftab Ahmed says, " I thank people of my constituency, party workers and top leadership of the party. It has been proved again that BJP's 10-year regime, the divisive politics they did, people have voted for Congress… pic.twitter.com/0QkGD3e0KE

