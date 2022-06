Cabinet Decision: किसानों को सरकार ने दिया तोहफा, खरीफ की 17 फसलों पर बढ़ाई MSP

Cabinet Decision: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बुधवार को खुशखबरी दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल साल 2022-23 के लिए धान का न्यूनतन समर्थन मूल्य यानी की एमएसपी (MSP) 100 रुपये बढ़ाकर 2, 040 रुपये प्रति क्विवंटल करने की मंजूरी दी है.

इसके अलावा बैठक में 17 फसलों और 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2014 से पहले एक-दो फसलों पर ही खरीद होती थी. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया है. जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है.

#Cabinet approves MSP s for Kharif Marketing Season 2022-23

The approved rates are in line with the principle of fixing the MSPs at a level of at least 1.5 times of the all India weighted average cost of production#CabinetDecisions pic.twitter.com/nXEnqrMlHo

— Office of Mr. Anurag Thakur (Anurag_Office) June 8, 2022