Mobile Effect: रात में सिर के पास आप भी रखकर सोते हैं मोबाइल, तो जान लें ये जरूरी बातें

Do not Use Mobile While sleeping: रात को सोते वक्त अपने पास मोबाइल रखकर नहीं सोना चाहिए. इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है.