Weight Loss: मोटापा से छुटकारा पाने के लिए रोजाना 10 मिनट करें ये एक्सरसाइज, तेजी से घटेगा वजन!

How to Weight Loss at Home: आज के समय में लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि लोगों को अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता है. वहीं ऑफिस में बैठे-बैठे कई लोगों का वजन भी बढ़ जाता है. इतना ही नहीं घर पर काम कर रही महिलाओं को भी अपने बढ़ते वजन को लेकर शिकायत रहती है. ऐसे में तमाम लोग मोटापो को लेकर परेशान रहते हैं. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें आप घर में आसानी से कर पाएंगे.

वजन घटाने के व्यायाम-

कार्डियोवस्कुलर एक्सरसाइज: कार्डियोवस्कुलर एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, बाइक चलाना, तैरना और रस्सी कूदना कैलोरी बर्न करने और वजन घटाने में सहायता कर सकता है. एक सप्ताह में आपको कम से कम 150 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाले हृदय व्यायाम का लक्ष्य रखना चाहिए.

हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT): HIIT में हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज के शॉर्ट बर्स्ट शामिल होते हैं, जिसके बाद आराम की अवधि होती है. इस प्रकार की कसरत स्थिर-राज्य कार्डियो अभ्यासों की तुलना में कैलोरी जलाने और वजन घटाने को बढ़ावा देने में अधिक प्रभावी हो सकती है.

प्रतिरोध प्रशिक्षण: प्रतिरोध प्रशिक्षण मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, जो बदले में अधिक कैलोरी जलाने में मदद करता है. सप्ताह में कम से कम दो दिन शक्ति प्रशिक्षण का लक्ष्य रखें, सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों को लक्षित करें.

योग: योग विश्राम को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने के साथ-साथ शक्ति, लचीलापन और संतुलन बढ़ाने में मदद कर सकता है. योग के कुछ रूप, जैसे पावर योगा या हॉट योगा, एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर कसरत भी हो सकते हैं.

टहलना: टहलना एक कम प्रभाव वाला व्यायाम है जिसे कहीं भी किया जा सकता है और यह फिटनेस रूटीन शुरू करने का एक शानदार तरीका है. प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज चलने का लक्ष्य रखें।

