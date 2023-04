KKR vs SRH LIVE Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देखें कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद का लाइव मैच

IPL 2023, KKR vs SRH 2023 LIVE Streaming: IPL में आज 14 अप्रैल को होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) आमने-सामने होगी. दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक तीन-तीन मैच खेल चुकी हैं. कोलकाता को जहां दो मुकाबलों में जीत मिली है, तो वहीं हैदराबाद की टीम ने एक मुकाबला जीता है. ऐसे में आज के मुकाबले में ये दोनों ही टीमें अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेंगी.

बता दें, कोलकाता अपना पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ हार गई थी. हालांकि, दूसरे मैच से कोलकाता ने वापसी की. कोलकाता ने दूसरे मैच में RCB और तीसरे मैच में GT को शिकस्त दी. उधर, सनराइजर्स ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार गए, लेकिन तीसरे मुकाबले में इस टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की. आज के इस खबर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे, कब और कहां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? (KKR vs SRH Match Date)

आईपीएल के 19वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 14 अप्रैल 2023 को भिड़ेंगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला कहां खेला जाएगा? (KKR vs SRH Match Venue)

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टॉस कब होगा? (KKR vs SRH Match Toss Time)

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7 बजे टॉस होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच कब शुरू होगा? (KKR vs SRH Match Time)

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन हैं? (KKR vs SRH Match Captains)

सनराइजर्स हैदराबाद की कमान एडन मार्क्रम तो नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं? (KKR vs SRH Match Broadcast)

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं?(KKR vs SRH Live Streaming)

कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप मोबाइल पर जियो सिनेमा एप के जरिए देख सकते हैं. साथ ही और नॉन जियो यूजर्स मोबाइल पर जियो सिनेमा एप पर मुफ्त में देख सकते हैं.

