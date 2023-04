Jammu Kashmir Fire: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग, 4 जवान शहीद

Jammu Kashmir Fire: जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है. पुंछ जिले में भारतीय सेना के ट्रक में आग लगी गई. जिसकी वीडियो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, भीषण आग के कारण 4 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है. हालांकि, सेना की तरफ से कोई आधिकारिक डिटेल अभी नहीं दी गई है.

Casualties feared as an Indian Army truck catches fire in Poonch district of Jammu & Kashmir

Details awaited. pic.twitter.com/QgVwYQIZQ4

— ANI (ANI) April 20, 2023