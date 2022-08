Mandi Accident: हिमाचल के मंडी में खाई में गिरी कार, मातम में बदल गई बर्थडे पार्टी

Mandi Accident: हिमाचल के मंडी जिला के नाचन के बग्गी के पास बीबीएमबी नहर टनल के समीप देर रात करीब 12 बजे एमबीबीएस प्रशिक्षुओं की कार पहाड़ों से गिर गई. जिसके कारण एक प्रशिक्षु की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि कई लोग घायल हैं. जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया है. बता दें, कार में 5 प्रशिक्षु सवार थे.

Himachal | One trainee doctor died,4 others injured after their vehicle lost balance&fell down the road 60ft below, in Khiuri, Mandi. One critically injured trainee doctor referred to IMC. Other injured people being treated at Ner Chowk medical college:Shalini Agnihotri, Mandi SP pic.twitter.com/ZWYAPJseHH

