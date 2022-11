Manhattan Fire: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 38 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

America fire News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ (Manhattan High Rise Fire) ਇਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 38 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੌਰਾ ਕੈਵਾਨੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ 20ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਯੰਤਰ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 38 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ 52ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡੈਨ ਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

I join all New Yorkers in praying for those injured in an apartment building fire in Manhattan earlier today.

Thank you our brave @FDNY first responders who took selfless action to fight the fire and save the lives of our neighbors.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 5, 2022