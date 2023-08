Harjot Singh Bains: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੁਹੰਚੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ

Harjot Singh Bains News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ@raghav_chadha ਭਾਈ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ।"

Thank you for visiting and inquiring about my health, @raghav_chadha bhai Ji. With God’s grace, I’m recovering well and back to work.

Thank you once again for the kind gesture. pic.twitter.com/od91CRLrno

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) August 19, 2023