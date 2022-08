CM Mann ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ Medical College ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ. 1 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 2023 ਤੱਕ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

CM @BhagwantMann laid foundation stone of Sant Attar Singh State Institute of Medical Sciences at Mastuana Sahib which would come up over area of 25 acres with the approx cost of ₹345 Cr. CM envisioned that this college with MBBS seats will make Sangrur hub of medical education. pic.twitter.com/AC6zIKyER1

