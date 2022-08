MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ' ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਤਿਵਾੜੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

There must be uniformity across the country about definition of life imprisonment & remissions permissible.

While some convicts walk free after 15 years others languish in jail for 30 years or more?Classical case- Sikh Prisoners in jail for 03 decades.

https://t.co/G5IvZIcKxq

— Manish Tewari (@ManishTewari) August 16, 2022