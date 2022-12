ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Dushyant Chautala accident news: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ (Heavy Fog In Haryana) ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰੋਹਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੋਲੈਰੋ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਮਾਂਡੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਮਾਂਡੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਐਸਕਾਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ( Dushyant Chautala accident news) ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 2 ਟੁੱਕ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ 19 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਪੀਸੀਆਰ 19 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗੀ ਰਾਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ---

Escaped miraculously while traveling from Ambala Cantt to Gurugram when shocker of my official @MercedesBenzInd E200 broke into two pieces in moving car on KMP Road pic.twitter.com/2hUHdaxPlB

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) December 19, 2022