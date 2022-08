ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 51 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 'Zero' ਆਏਗਾ: CM ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੁਟਾਰੀ-ਬਿਆਸ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਲਾਈਨ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ।

After dedicating 66KV Butaari-Beas line to the people, Chief Minister @BhagwantMann said that 51 lakh households of Punjab can look forward to getting zero electricity bills from September 1st. pic.twitter.com/sFTW6jEnWa

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 12, 2022