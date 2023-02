ਕੀ ਜਲਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ Himanshi Khurana ਤੇ Asim Riaz? ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਟ

Himanshi Khurana and Asim Riaz wedding news: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵਿਆਹ (Sidharth Malhotra and Kiara Advani wedding) ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ (Sidharth Malhotra and Kiara Advani wedding) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇੱਟੀ ਦੀ ਧੀ ਆਥਿਯਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਤੇ ਕਿਆਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਆਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਚਲਰ ਨਾ ਰਹੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਟੋਰੀ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਨਸ ‘ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਰੈੱਡ ਹਾਰਟ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ‘ਜਲਦੀ’।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ‘ਜਲਦੀ’ (soon) ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

