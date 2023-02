Cervical Pain in Neck: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ, ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (Cervical Pain in Neck) ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ (Cervical Pain in Neck) 'ਸਰਵਾਈਕਲ' ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ (Cervical)?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ (Cervical pain in neck) ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ (Cervical pain in neck)ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ (Cervical pain in neck) ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ।

-ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਰੋੜਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਗਲਤ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਕੇ।

-ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ।

-ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ।

-ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੰਗੜਨਾ।

-ਭਾਰੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ।

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ਼(Cervical pain Relief)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾੜੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਆਸਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੈਕ

ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਗਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੈਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਆਰਾਮ

ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ)