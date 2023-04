Tejasswi Prakash in Pollywood: अब पॉलीवुड में जस्सी गिल के साथ नज़र आएंगी तेजस्वी प्रकाश!

Jassie Gill and Tejasswi Prakash in next Pollywood song Door Hova Gey: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. तेजस्वी प्रकाश पिछले कई सालों से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऐसे में अब तेजस्वी प्रकाश पंजाबी गायक और अदाकार जस्सी गिल के साथ पॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एंट्री करने जा रही है.

'बिग बॉस' की ट्रॉफी जीतने के बाद एक्ट्रेस ने एकता कपूर के शो 'नागिन 6' से लोगों के दिलों पर राज किया और अब वे पॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं.

Jassie Gill and Tejasswi Prakash in the next Pollywood song Door Hova Gey:

दरअसल, पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल ने अपने नए गाने 'दूर होवां गें' का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर भी शेयर किया है. पोस्टर में जस्सी गिल के साथ तेजस्वी प्रकाश को देखा जा सकता है. पोस्टर को साझा करते हुए, गायक ने लिखा, "#Doorhowange के माध्यम से @tejasswiprakash का पॉलीवुड में डेब्यू हो रहा है. 17 अप्रैल को विशेष रूप से @drjrecords आधिकारिक YouTube चैनल पर यह गीत रिलीज़ हो रहा है."

जस्सी गिल के साथ तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. सिंगर द्वारा पोस्टर शेयर करने के बाद फैंस कमेंट कर अपना प्यार दिखा रहे हैं. आपको बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल हैं.

इनकी लव स्टोरी रियलिटी शो 'बिग बॉस15' में शुरू हुई थी. कपल के रोमांटिक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रहती हैं. वहीं जस्सी गिल के वर्क फ्रंट की बात करें तो सिंगर जल्द ही फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आएंगे. इस फिल्म में जस्सी गिल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, शहनाज गिल के साथ अपने अभिनय का जलवा दिखाते नजर आएंगे.

