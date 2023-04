Karan Aujla News: करण औजला का मैनेजर शार्पी घुम्मन हुआ गिरफ्तार!

Karan Aujla Manager Sharpy Ghuman Arrested News in Hindi: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाबी गायक करण औजला के मैनेजर शार्पी घुम्मन को AGTF की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी AGTF की टीम ने की है. मिली जानकारी के मुताबिक यह गिरफ्तारी पंजाब के पटियाला से की गई है. गौरतलब है कि हाल ही में करण औजला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद अनमोल बिश्नोई करण औजला के साथ स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहा था.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाबी गायक करण औजला विवादों में घिर गए थे. वीडियो में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई भगोड़ा अनमोल बिश्नोई करण औजला के साथ स्टेज पर डांस करता नजर आ रहा था .

बताया जाता है कि गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने इसी बीच अपने भाई अनमोल को अमेरिका भेजने की योजना बना ली थी. उसने अपने भाई को फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भेजा था।

अनमोल बिश्नोई के कैलिफोर्निया में हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पंजाबी सिंगर करण औजला ने सफाई भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 16 अप्रैल को एक शादी में परफॉर्म करने के लिए अमरीका गए थे और उन्हें नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल हो रहा है.

