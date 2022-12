ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ

Aliens and UFO ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Aliens ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਸ ਕੇਲੇਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਏਲੀਅਨ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ‘ਸੁਪਰ ਸਿਪਾਹੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਲੀਅਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ। 58 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਉਹ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨ 15 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੈਕੁਲਾ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

