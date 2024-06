Punjab News: ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ VVIP ਟ੍ਰਰੀਟਮੈਂਟ, RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

Punjab News: ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ VVIP ਸਲੂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

Very strange things are happening in Punjab.

He is Jaswant Gajjanmajra, an AAP MLA from Amargarh. He is in judicial custody in connection with a 40 crore bank fraud case.

However, he is not staying in jail; he has been staying in an air-conditioned room located in Rajindra… pic.twitter.com/MNwBhWXxKN

— Manik Goyal (@ManikGoyal_) June 12, 2024